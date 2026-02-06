Filtro protezione motore

Filtro EPA lavabile per lavasciuga pavimenti BR 45/22 e pulitore ad estrazione spray DS 6 di Kärcher. Trattiene minuscole particelle di polvere e allergeni dall'aria umida condensata.

Il filtrofiltro protezione motore DS lavabile trattiene le piccole particelle trasportate dall'aria come le particelle di polvere e gli allergeni contenuti nell'aria umida e protegge l'aspirapolvere con filtro ad acqua dall'ingresso dell'acqua. Il filtro con bordo in gomma può essere aperto e sciacquato sotto l'acqua corrente. Lascia semplicemente asciugare su un termosifone.

Caratteristiche e vantaggi
Lavabile
  • Riutilizzabile e durevole
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 195 x 97 x 34