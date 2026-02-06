Filtro protezione motore
Filtro EPA lavabile per lavasciuga pavimenti BR 45/22 e pulitore ad estrazione spray DS 6 di Kärcher. Trattiene minuscole particelle di polvere e allergeni dall'aria umida condensata.
Il filtrofiltro protezione motore DS lavabile trattiene le piccole particelle trasportate dall'aria come le particelle di polvere e gli allergeni contenuti nell'aria umida e protegge l'aspirapolvere con filtro ad acqua dall'ingresso dell'acqua. Il filtro con bordo in gomma può essere aperto e sciacquato sotto l'acqua corrente. Lascia semplicemente asciugare su un termosifone.
Caratteristiche e vantaggi
Lavabile
- Riutilizzabile e durevole
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|195 x 97 x 34