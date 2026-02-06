Il filtrofiltro protezione motore DS lavabile trattiene le piccole particelle trasportate dall'aria come le particelle di polvere e gli allergeni contenuti nell'aria umida e protegge l'aspirapolvere con filtro ad acqua dall'ingresso dell'acqua. Il filtro con bordo in gomma può essere aperto e sciacquato sotto l'acqua corrente. Lascia semplicemente asciugare su un termosifone.