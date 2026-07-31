Lavapavimenti professionale BR 45/22 C BP Pack

Caratteristiche e vantaggi
Gruppo lavante e aspirate ruotabile di +/- 200 ° con tecnologia KART per un'efficiente pulizia in curva e in spazi ristretti
  • Manovrabile e maneggevole soprattutto nei locali affollati
  • La spazzola si posiziona sempre trasversalmente alla direzione di guida. La barra di asciugatura arriva anche negli angoli.
  • Funziona anche in retromarcia
Caricabatterie in dotazione
  • Il caricabatteria a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente
  • A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica.
Con funzione spazzante
  • Spazza, lava e asciuga in una sola passata
  • Aspira sassolini e trucioli
  • La barra d'aspirazioneè efficiente e funzionale
con batterie agli ioni di litio
  • Le batterie sono completamente senza manutenzione anche se durano 3 volte di più di quelle convenzionali.
  • Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
  • Utilizzabile per diversi turni di lavoro
Con modalità eco!efficiency
  • Risparmio di risorse e aumento della durata del 50%.
  • 40% più silenziosa.
  • Riduce le emissioni di CO₂.
Compatta
  • Angolo di 90° contro la parete.
  • La macchina non ha escrescenze
  • Maneggevole
Leggera
  • Comoda da trasportare anche su lunghe distanze
  • Compatta e trasportabile su veicoli e furgoni
Manico ed impugnatura pieghevoli
  • Compatta e salva spazio
  • Trasportabile anche nel bagaggliaio di un'auto.
Impugnatura pieghevole
  • Regolabile in altezza
Tecnologia a rullo
  • Pressione di contatto elevata per eliminare lo sporco ostinato
  • Ideale per la pulizia di fughe e pavimentazione strutturate.
  • Risultati di pulizia uniformi
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 450
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 500
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 22 / 22
Resa teorica (m²/h) 1800
Resa pratica (m²/h) 1260
Tipo batteria Li-Ion
Batteria (V/Ah) 25,2 / 30
Durata della batteria (h) max. 2
Tempo di ricarica della batteria (h) circa. 3,5
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 220 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 750 - 1050
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²) 100 - 150
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1118
Consumo idrico (l/min) 1
livello di pressione sonora (dB(A)) 63
Voltaggio (V) 25,2
Potenza assorbita (W) fino a 550
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 43
Dimensioni (L × P × A) (mm) 866 x 530 x 1061

Scope of supply

  • Versioni: Batteria inclusa
  • Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
  • Caricabatterie e batteria inclusi
  • Ruote di trasporto
  • Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a due serbatoi
  • Pressione di contatto variabile
Lavapavimenti professionale BR 45/22 C BP Pack
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