Lavapavimenti professionale BR 45/22 C BP Pack
Caratteristiche e vantaggi
Gruppo lavante e aspirate ruotabile di +/- 200 ° con tecnologia KART per un'efficiente pulizia in curva e in spazi ristretti
- Manovrabile e maneggevole soprattutto nei locali affollati
- La spazzola si posiziona sempre trasversalmente alla direzione di guida. La barra di asciugatura arriva anche negli angoli.
- Funziona anche in retromarcia
Caricabatterie in dotazione
- Il caricabatteria a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente
- A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica.
Con funzione spazzante
- Spazza, lava e asciuga in una sola passata
- Aspira sassolini e trucioli
- La barra d'aspirazioneè efficiente e funzionale
con batterie agli ioni di litio
- Le batterie sono completamente senza manutenzione anche se durano 3 volte di più di quelle convenzionali.
- Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
- Utilizzabile per diversi turni di lavoro
Con modalità eco!efficiency
- Risparmio di risorse e aumento della durata del 50%.
- 40% più silenziosa.
- Riduce le emissioni di CO₂.
Compatta
- Angolo di 90° contro la parete.
- La macchina non ha escrescenze
- Maneggevole
Leggera
- Comoda da trasportare anche su lunghe distanze
- Compatta e trasportabile su veicoli e furgoni
Manico ed impugnatura pieghevoli
- Compatta e salva spazio
- Trasportabile anche nel bagaggliaio di un'auto.
Impugnatura pieghevole
- Regolabile in altezza
Tecnologia a rullo
- Pressione di contatto elevata per eliminare lo sporco ostinato
- Ideale per la pulizia di fughe e pavimentazione strutturate.
- Risultati di pulizia uniformi
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|450
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|500
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|22 / 22
|Resa teorica (m²/h)
|1800
|Resa pratica (m²/h)
|1260
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Batteria (V/Ah)
|25,2 / 30
|Durata della batteria (h)
|max. 2
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 3,5
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|220 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|750 - 1050
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|100 - 150
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1118
|Consumo idrico (l/min)
|1
|livello di pressione sonora (dB(A))
|63
|Voltaggio (V)
|25,2
|Potenza assorbita (W)
|fino a 550
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|43
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Versioni: Batteria inclusa
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
- Caricabatterie e batteria inclusi
- Ruote di trasporto
- Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a due serbatoi
- Pressione di contatto variabile