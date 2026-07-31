Anche negli spazi più ampi, spesso si incontrano spazi ristretti a causa delle aree densamente arredate. In questi casi, la nostra lavasciuga pavimenti a batteria BR 45/22 C Bp Pack eco!Power, realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è la soluzione ideale. È dotata di una testata con spazzola rotante di 200° in entrambe le direzioni con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) e di un'ampia larghezza di lavoro. Questo la rende particolarmente maneggevole e ideale per le aree densamente arredate. La posizione trasversale permanente della spazzola e del tergipavimento rispetto alla direzione di marcia garantisce prestazioni superiori e risultati di pulizia costanti. Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni utilizzate sono esenti da manutenzione e fino a tre volte più durevoli delle tradizionali batterie al piombo. La modalità eco!efficiency commutabile aumenta ulteriormente l'autonomia e riduce la rumorosità di circa il 40%. Un filtro EPA integrato purifica l'aria di scarico dall'acqua sporca e ne consente l'utilizzo anche in aree sensibili all'igiene.