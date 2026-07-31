Lavapavimenti professionale BR 45/22 C BP Pack eco!Power
BR 45/22 C Bp Pack eco!Power lavasciuga pavimenti a batteria, realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi.
Anche negli spazi più ampi, spesso si incontrano spazi ristretti a causa delle aree densamente arredate. In questi casi, la nostra lavasciuga pavimenti a batteria BR 45/22 C Bp Pack eco!Power, realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è la soluzione ideale. È dotata di una testata con spazzola rotante di 200° in entrambe le direzioni con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) e di un'ampia larghezza di lavoro. Questo la rende particolarmente maneggevole e ideale per le aree densamente arredate. La posizione trasversale permanente della spazzola e del tergipavimento rispetto alla direzione di marcia garantisce prestazioni superiori e risultati di pulizia costanti. Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni utilizzate sono esenti da manutenzione e fino a tre volte più durevoli delle tradizionali batterie al piombo. La modalità eco!efficiency commutabile aumenta ulteriormente l'autonomia e riduce la rumorosità di circa il 40%. Un filtro EPA integrato purifica l'aria di scarico dall'acqua sporca e ne consente l'utilizzo anche in aree sensibili all'igiene.
Caratteristiche e vantaggi
con batterie agli ioni di litio
- Batterie senza manutenzione che durano tre volte di più di quelle convenzionali.
- Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
- Ricarica rapida (totale in tre ore, metà carica in un'ora).
Estremamente maneggevole ed efficace, ideale per aree molto arredate
- Testata spazzola girevole di +/-200° con tecnologia KART, che consente di sterzare la macchina. Per affrontare comodamente le curve.
- La spazzola si posiziona sempre trasversalmente alla direzione di guida. La barra di asciugatura arriva anche negli angoli.
- Funziona anche in retromarcia
Sostenibilità
- Progettato con il 38% di plastica riciclata¹⁾.
- 40% più silenziosa.
- Fino al 50% di autonomia in più e ridotte emissioni di CO₂ grazie alla modalità eco!Mode.
Compatta
- Angolo di 90° contro la parete.
- Nessuna sporgenza dalla macchina; molto maneggevole
Leggera
- 35% più leggera delle macchine simili della categoria
- Trasportabile comodamente su gradini, scale e soglie
- Compatta e trasportabile su veicoli e furgoni
Tecnologia a rullo
- Pressione di contatto elevata per eliminare lo sporco ostinato
- Ottimo sulle superfici strutturate e sulle fughe delle piastrelle
- Risultati di pulizia uniformi
Include la raccolta dello sporco grossolano
- Spazza, lava e asciuga in una sola passata
- Aspira sassolini e trucioli
- La barra d'aspirazioneè efficiente e funzionale
Impugnatura pieghevole
- Regolabile in altezza
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|450
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|500
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|22 / 22
|Resa teorica (m²/h)
|1800
|Resa pratica (m²/h)
|1260
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Batteria (V/Ah)
|25,2 / 30
|Durata della batteria (h)
|max. 2
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 3,5
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|220 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|750 - 1050
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|100 - 150
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1118
|Consumo idrico (l/min)
|1
|livello di pressione sonora (dB(A))
|63
|Voltaggio (V)
|25,2
|Potenza assorbita (W)
|fino a 550
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|43
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Versioni: Batteria inclusa
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
- Caricabatterie e batteria inclusi
- Ruote di trasporto
- Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a due serbatoi
- Pressione di contatto variabile