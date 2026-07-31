Lavapavimenti professionale BR 45/22 C BP Pack eco!Power

BR 45/22 C Bp Pack eco!Power lavasciuga pavimenti a batteria, realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi.

Anche negli spazi più ampi, spesso si incontrano spazi ristretti a causa delle aree densamente arredate. In questi casi, la nostra lavasciuga pavimenti a batteria BR 45/22 C Bp Pack eco!Power, realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è la soluzione ideale. È dotata di una testata con spazzola rotante di 200° in entrambe le direzioni con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) e di un'ampia larghezza di lavoro. Questo la rende particolarmente maneggevole e ideale per le aree densamente arredate. La posizione trasversale permanente della spazzola e del tergipavimento rispetto alla direzione di marcia garantisce prestazioni superiori e risultati di pulizia costanti. Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni utilizzate sono esenti da manutenzione e fino a tre volte più durevoli delle tradizionali batterie al piombo. La modalità eco!efficiency commutabile aumenta ulteriormente l'autonomia e riduce la rumorosità di circa il 40%. Un filtro EPA integrato purifica l'aria di scarico dall'acqua sporca e ne consente l'utilizzo anche in aree sensibili all'igiene.

Caratteristiche e vantaggi
con batterie agli ioni di litio
  • Batterie senza manutenzione che durano tre volte di più di quelle convenzionali.
  • Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
  • Ricarica rapida (totale in tre ore, metà carica in un'ora).
Estremamente maneggevole ed efficace, ideale per aree molto arredate
  • Testata spazzola girevole di +/-200° con tecnologia KART, che consente di sterzare la macchina. Per affrontare comodamente le curve.
  • La spazzola si posiziona sempre trasversalmente alla direzione di guida. La barra di asciugatura arriva anche negli angoli.
  • Funziona anche in retromarcia
Sostenibilità
  • Progettato con il 38% di plastica riciclata¹⁾.
  • 40% più silenziosa.
  • Fino al 50% di autonomia in più e ridotte emissioni di CO₂ grazie alla modalità eco!Mode.
Compatta
  • Angolo di 90° contro la parete.
  • Nessuna sporgenza dalla macchina; molto maneggevole
Leggera
  • 35% più leggera delle macchine simili della categoria
  • Trasportabile comodamente su gradini, scale e soglie
  • Compatta e trasportabile su veicoli e furgoni
Tecnologia a rullo
  • Pressione di contatto elevata per eliminare lo sporco ostinato
  • Ottimo sulle superfici strutturate e sulle fughe delle piastrelle
  • Risultati di pulizia uniformi
Include la raccolta dello sporco grossolano
  • Spazza, lava e asciuga in una sola passata
  • Aspira sassolini e trucioli
  • La barra d'aspirazioneè efficiente e funzionale
Impugnatura pieghevole
  • Regolabile in altezza
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 450
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 500
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 22 / 22
Resa teorica (m²/h) 1800
Resa pratica (m²/h) 1260
Tipo batteria Li-Ion
Batteria (V/Ah) 25,2 / 30
Durata della batteria (h) max. 2
Tempo di ricarica della batteria (h) circa. 3,5
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 220 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 750 - 1050
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²) 100 - 150
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1118
Consumo idrico (l/min) 1
livello di pressione sonora (dB(A)) 63
Voltaggio (V) 25,2
Potenza assorbita (W) fino a 550
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 43
Dimensioni (L × P × A) (mm) 866 x 530 x 1061

¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.

Scope of supply

  • Versioni: Batteria inclusa
  • Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
  • Caricabatterie e batteria inclusi
  • Ruote di trasporto
  • Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a due serbatoi
  • Pressione di contatto variabile
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Accessori
Detergenti