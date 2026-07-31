I sacchetti filtro in vello antistrappo sono appositamente studiati per le stazioni di aspirazione dei modelli RVC 3 Comfort e RVM 4 Comfort e si contraddistinguono per il materiale estremamente robusto e l'elevata capacità di ritenzione della polvere. Ciò garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata per la stazione, consentendo un utilizzo ancora più autonomo del robot aspirapolvere. Tre sacchetti sono inclusi nella fornitura.