Sacchetto filtro per stazione di ricarica RVC 3 e RVM 4
Sacchetto in vello di alta qualità per uno smaltimento facile e igienico di sporco e polvere. Compatibile con le stazioni di aspirazione dei modelli RVC 3 Comfort e RVM 4 Comfort.
I sacchetti filtro in vello antistrappo sono appositamente studiati per le stazioni di aspirazione dei modelli RVC 3 Comfort e RVM 4 Comfort e si contraddistinguono per il materiale estremamente robusto e l'elevata capacità di ritenzione della polvere. Ciò garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata per la stazione, consentendo un utilizzo ancora più autonomo del robot aspirapolvere. Tre sacchetti sono inclusi nella fornitura.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale in vello resistente
- Materiale in vello resistente agli strappi che garantisce un eccellente assorbimento della polvere e prestazioni costanti, soprattutto in caso di utilizzo prolungato.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|3
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|130 x 150 x 25
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Su tappeti a pelo corto