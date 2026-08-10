ディスクブラシ, 標準, 赤, 280 mm

280mm。標準（赤）。1枚入。

280mm。標準（赤）。1枚入。

製品仕様

製品スペック

硬さ 標準
入数 (個) 1
梱包重量 (kg) 1
適合機種
販売終了製品