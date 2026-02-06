床洗浄機 BD 30/4 C Bp
汚れに気付いた時に手軽に扱える、コンパクトサイズのケルヒャー業務用床洗浄機（バッテリー式）です。省スペース設計で収納場所も取りません。
これまでのモップ清掃時間を短縮し、プロの品質が衛生管理を向上
清掃コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から
4つの特長
-
1
コンパクト・プロ品質
簡単・手軽にプロの清掃品質
汚れに気付いた時に手軽に扱えるコンパクトサイズです。これまでのモップや雑巾掛けの労力を、スピーディーに効率的に解決します。ハンドルは折りたたみ式で縦置きできるため、省スペースで収納できます。
-
2
効率アップ・コスト削減
着脱式リチウムイオンバッテリー
120分の充電で最大約60分稼動し（エコモード運転時）、充分に室内の床洗浄が可能です。バッテリーの残量をハンドルのディスプレイで確認できるため、不必要な過剰充電を防ぐことができます。
-
3
高いメンテナンス性
工具不要のメンテナンス
洗浄水タンク・汚水タンク共に取り外しが可能なため、水の補給や汚水の排水も簡単に行えます。ブラシやスクイジーの脱着・交換は工具なしで行えます。
-
4
コスト削減
軽度な汚れにエコモード運転
軽度な汚れの床洗浄には、エコモード運転がお勧めです。バッテリーの消費を抑え、1回あたりのバッテリー稼働時間を延ばすことができます。
バッテリー駆動のBD 30/4 C Bpは、コードがなく、それによるつまずきの危険もない超コンパクトな床洗浄機です。天然石や人工石、エポキシ樹脂、リノリウム、PVCなど、どんな床材でも手作業よりはるかに速く、徹底的に清掃します。必要であれば後進での吸引も可能で、回転するスクイジーのおかげであらゆる操作時に吸引します。
マシン本体のボディは、色分けされた操作要素を備えた、よく練られた非常にシンプルな操作コンセプトは、パワフルで急速充電可能なリチウムイオンバッテリーの迅速かつ簡単な交換にも表れています。ちなみに、本機の重量がわずか約20kgと軽量なため、エレベーターがない場合でも異なるフロアでの使用が容易です。
汚れに気付いた時に手軽に扱えるコンパクトサイズです。軽量で小回りが利き、狭い場所や入り組んだ場所の床面も、スピーディーに洗浄・汚水回収が行えます。 洗浄水タンク、汚水タンク共に取り外しが可能で、水の補給や汚水の排水も簡単に行えます。
製品特長
リチウムイオンバッテリー搭載メンテナンスフリーで、従来のバッテリーよりも高寿命です。 問題なく部分充電または中間充電が可能です。
コンパクトサイズ収納場所を取りません。 車での持ち運びもできます。
カーブしたスクイジー旋回時でも汚水を確実に回収します。 必要に応じて後進しながら汚水回収も可能。 スイイジーゴムは、耐油性のポリウレタンスクイジーを装備しています。
バッテリー充電器
- 簡単に取り外しできます。
- 一般的な100Vコンセントで場所を選ばず充電できます。
- 短時間で充電可能です。
常に高品質な部品および材料
- 高品質なアルミニウム製のロックとシャーシ。
- 堅牢で耐久性のある品質。
経済的なエコモード
- 水を節約し、バッテリーの消耗を抑えるのに役立ちます。
- より長い洗浄時間と洗浄剤の消費削減によりコストを節約します。
- 動作ノイズを低減します。
非常にコンパクトで、扱いやすい
- 狭い場所や入り組んだ場所にも効果を発揮します。
- 調整可能なハンドルは、直角な角度で壁から離れることを可能にします。
軽量なマシン（約20kg）
- 運搬が容易になります。
- エレベーター不要で階層間の移動が可能です。
- 一人で車に簡単に積み下ろしできます。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|ブラシの回転による前進アシスト
|ブラシの清掃幅 (mm)
|280
|吸引幅 (mm)
|325
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|3 / 3.6
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|900
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|600
|バッテリー (V/Ah)
|36.5 / 5.2
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 1
|バッテリー充電時間 (h)
|3
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|ブラシ回転数 (rpm)
|150
|ブラシ面圧 (g/cm²/kg)
|20 / 10
|騒音値 (dB(A))
|70
|定格入力電力 (W)
|max. 240
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|19.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|555 x 375 x 1050
付属品・同梱品
- ディスクブラシ: 1 個
- バッテリー
- 充電器
- カーブスクイジー
製品機能
- 2タンク方式
動画
アクセサリー
洗浄剤
BD 30/4 C Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。