Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Basic
Для быстрой замены чистящего средства: дополнительный баллон (1 л) к трубке для пеной чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,138
Совместимая техника
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HG 43
- HG 64
- Пенная насадка с баллоном Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч
- Пенная насадка с баллоном Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч
- Пенная насадка с баллоном Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
- Пенная насадка с баллоном Basic 1, 350 л/ч - 600 л/ч
- Пенная насадка с баллоном Basic 2, 700 л/ч - 800 л/ч
- Пенная насадка с баллоном Basic 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
- Трубка для вдувания пены TR 400-600 L/H, 400 л/ч - 600 л/ч