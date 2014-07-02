Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,154
Совместимая техника
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)
- Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)
- Устройство для струйной абразивнойочистки без регулятора расхода(без сопел)