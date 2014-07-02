Adapter węża ogrodowego

Adapter do podłączania węża ogrodowego — odpowiedni do podłączania wszystkich szczotek Kärcher do węży ogrodowych za pomocą systemu szybkozłączki.

Adapter węża ogrodowego używa się do bezpośredniego podłączania wszystkich szczotek Kärcher do węży ogrodowych z systemem szybkozłączki. Przepływ wody można regulować lub zatrzymać bezpośrednio na adapterze.

Cechy i zalety
System Quick Connect
  • Szybsze podłączanie wszystkich szczotek Kärcher do węży ogrodowych.
Reguluje i zatrzymuje wodę bezpośrednio przy adapterze
  • Wygodna obsługa urządzenia.
Adapter węża ogrodowego
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 112 x 39 x 39
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne