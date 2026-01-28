MIĘKKA SZCZOTKA MYJĄCA

Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.

Praktyczna szczotka z miękkim włosiem idealnie nadaje się do mycia samochodu, mebli ogrodowych itp. Nadaje się do wszystkich modeli serii K2 – K7.

Cechy i zalety
Miękkie włosie
  • Umożliwia czyszczenie delikatnej i wrażliwej na zarysowania powierzchni
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 333 x 82 x 164
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
