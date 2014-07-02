MIĘKKA SZCZOTKA POWIERZCHNIOWA WB 60
Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Szczotka w połączeniu z myjkami ciśnieniowymi Kärcher może być wykorzystywana do czyszczenia dużych powierzchni.
Miękka szczotka powierzchniowa o szerokości roboczej 248 mm nadaje się w szczególności do czyszczenia dużych powierzchni – od cieplarni, samochodów, łodzi, paneli solarnych po rolety. Mimo doskonałej mocy czyszczącej, miękkie włosie nie powoduje zarysowań na delikatnych powierzchniach. Ponadto uniwersalny pierścień zabezpieczający chroni przedmiot, który ma zostać wyczyszczony, przed niewidocznymi zarysowaniami. Nakrętka złączkowa gwarantuje pewne przytrzymanie w pistolecie wysokociśnieniowym, gumka usuwa szczególnie uporczywe zabrudzenia, takie jak zaschnięte owady, a ergonomiczny uchwyt zapewnia łatwą i wygodną obsługę. Mówiąc krótko, idealne rozwiązanie do zadań z zakresu czyszczenia na dużą skalę w domu i ogrodzie. Miękka szczotka powierzchniowa pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher klasy od K 2 do K 7.
Cechy i zalety
248 mm szerokości roboczej
- Idealnie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni
Gumowy pad
- Usuwa uporczywy brud
Podawanie środka czyszczącego
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Miękka szczotka
- Delikatnie czyści wrażliwe powierzchnie
Ochronny pierścień
- Nie rysuje czyszczonej powierzchni
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|270 x 261 x 177
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Mobilne domy
- Ogrody zimowe
- Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne
- Żaluzje/rolety
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.