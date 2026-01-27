RM 25 ASF Aktywny środek w koncentracie, kwaśny, 10l

Przeznaczony do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwa osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego, oraz tłuszczu i białek. Bardzo dobrze sprawdza się w myciu wnętrz zbiorników w branży spożywczej.

Silnie kwaśny (pH: 1 w koncentracie) preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego pomieszczeń sanitarnych. Usuwa osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlekowego oraz tłuszcz i białko. Doskonale sprawdza się w przemyśle spożywczym. RM 25 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 0.5-10%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 0,2
Waga (kg) 10,9
Waga z opakowaniem (kg) 11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie beczek
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie obiektów sanitarnych
  • Czyszczenie cystern spożywczych
Akcesoria