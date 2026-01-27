Silnie kwaśny (pH: 1 w koncentracie) preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego pomieszczeń sanitarnych. Usuwa osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlekowego oraz tłuszcz i białko. Doskonale sprawdza się w przemyśle spożywczym. RM 25 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 0.5-10%