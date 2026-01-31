Adapter pistol M
Adaptor pentru conectarea pistoalelor de pulverizare vechi (pistoale de pulverizare M, 96, 97) la noile lănci de pulverizare. Potrivit pentru aparatele de curățare cu presiune Kärcher fabricate până în 2010.
Caracteristici si beneficii
Adaptor pentru pistoale de pulverizare mai vechi fabricate până în 2010
- Piesă intermediară pentru pistol de pulverizare și lance de pulverizare.
Design nou
- Foarte uşor de folosit
Armatură integrată
- Face ca lucrul cu aparatul de curățare cu presiune să fie comod și stabil.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|105 x 42 x 42
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.