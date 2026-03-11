Duză pentru parchet VC 6 / DS
Duza pentru parchet cu peri moi este ideală pentru curățarea delicată a pardoselilor dure și sensibile
Duza pentru parchet cu peri moi curăță cu grijă deosebită podelele dure, cum ar fi parchetul și laminatul, precum, PVC, linoleumul și gresia.
Caracteristici si beneficii
Potrivită pentru aspiratoare Kärcher și aspiratoare cu filtru de apă
Perie cu peri moi din păr natural (păr de cal)
- Pentru curățare moale și delicată, fără zgârieturi.
Articulație flexibilă
- Manevarbilitate excelentă, ușor de aspirat sub obiectele de mobilier
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|301 x 175 x 54
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe sensibile