Duza spray - extractie pentru curatarea tapiteriei
Duza spray - extractie . Ideala pentru curatarea profunda a mobilierului tapitat si a scaunelor de masina.
Duza manuala pentru aspiratoare umede. Ideala pentru curatarea in profunzime, ex. fotolii, canapele, autocare si locuri pe scaune. Latime de lucru 110 m. Adecvat pentru SE 3001, SE 4001 si SE 4002.
Caracteristici si beneficii
Functie de spalare si aspirare
- Pentru curatare in adancimea fibrelor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|153 x 113 x 75
Domenii de intrebuintare
- Tapițerie