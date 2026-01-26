Duze de schimb pentru T-Racer

Duzele de înlocuire de înaltă calitate garantează schimbarea ușoară a duzelor și sunt potrivite pentru dispozitivele de curățare a suprafețelor T-Racer T 7 Plus, T 5 și T 450. Include duze pentru diferite clase de performanță a aparatelor de curățare cu presiune.

Duzele de înlocuire de înaltă calitate permit înlocuirea rapidă şi uşoară a duzelor accesoriilor dispozitivelor de curățare a suprafețelor T-Racer T 7 Plus, T 5 şi T 450. Include trei perechi de duze pentru diferite clase de performanță a aparatului de curățare cu presiune și două cleme pentru fixarea acestora în poziție. Pentru T-Racer T 7 Plus și T 450, sunt incluse în set o duză de putere pentru curățarea colțurilor și a marginilor, precum și o duză de clătire pentru clătirea zonei curățate.

Caracteristici si beneficii
Duza inlocuitoare
  • Duzele vechi se inlocuiesc repede si simplu.
  • Calitate superioara pentru o durata de serviciu lunga.
jet plat de inalta presiune
  • Curatarea si indepartarea usoara si uniforma a murdariei dificile.
Curatare eficace cu presiune mare
  • Îndepărtarea și curățarea eficientă a murdăriei.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 17 x 17 x 18

Pentru alte modele contactați partenerul nostru de service sau distribuitorul Kärcher.