Duzele de înlocuire de înaltă calitate permit înlocuirea rapidă şi uşoară a duzelor accesoriilor dispozitivelor de curățare a suprafețelor T-Racer T 7 Plus, T 5 şi T 450. Include trei perechi de duze pentru diferite clase de performanță a aparatului de curățare cu presiune și două cleme pentru fixarea acestora în poziție. Pentru T-Racer T 7 Plus și T 450, sunt incluse în set o duză de putere pentru curățarea colțurilor și a marginilor, precum și o duză de clătire pentru clătirea zonei curățate.