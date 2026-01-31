HK 12 Set furtun de înaltă presiune + pistol de declanșare
Acest set conține, de asemenea, pe lângă un furtun de presiune de 12 metri, un pistol ergonomic de înaltă presiune și un adaptor cu conectare rapida pentru aparatele din clasele K 2 - K 7. Set-ul este potrivit pentru toate aparatele Kärcher fabricate începând cu 1992 pana in 2017 (cu excepția aparatelor cu tambur).
Caracteristici si beneficii
Adaptoare
- Decuplare simplă a furtunului de presiune de la pistolul de pulverizare și de la aparat.
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Furtun de inalta presiune
- Cu adaptoare Quick Connect pentru cuplare rapidă.
Pistol de presiune ridicată
- Pentru lucru ergonomic
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Lungime (m)
|12
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|551 x 250 x 250
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.