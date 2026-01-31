HK 4 Set furtun de înaltă presiune + pistol de declanșare

Set cu furtun de 4 metri, potrivit pentru toate aparatele Kärcher K 2 de spalat cu presiune, fabricate dupa 1992 (cu excepția aparatelor cu tambur). Include un pistol de înaltă presiune și un adaptor cu conectare rapida.

Set-ul include un furtun de 4 metri, pistol ergonomic de înaltă presiune și adaptor cu conectare rapida la aparatul K 2. Set-ul ideal pentru toate aparatele de spalat cu presiune, fabricate începând cu 1992 (cu excepția aparatelor cu tambur pentru furtun).

Caracteristici si beneficii
Adaptoare
  • Decuplare simplă a furtunului de presiune de la pistolul de pulverizare și de la aparat.
Furtun de inalta presiune
  • Cu adaptoare Quick Connect pentru cuplare rapidă.
Pistol de presiune ridicată
  • Pentru lucru ergonomic

Specificatii tehnice

Date tehnice

Temperatură (°C) max. 40
Presiunea maximă (bar) 120
Lungime (m) 4
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 551 x 190 x 188
