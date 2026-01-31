Acest set conține, de asemenea, pe lângă un furtun de presiune de 7.5 metri, un pistol ergonomic de înaltă presiune și un adaptor cu conectare rapida pentru aparatele din clasele K 2 - K 7. Set-ul este potrivit pentru toate aparatele Kärcher fabricate începând cu 1992 pana in 2017 (cu excepția aparatelor cu tambur).