Acum trebuie doar să schimbi jetul — și nu lancea de pulverizare. Asta datorită faptului că lancea 3-în-1 multijet combină 3 tipuri de pulverizare și permite schimbarea între flux plat de înaltă presiune reglabil liniar, duza rotativă și jetul de pulverizare a agentului de curățare prin simpla rotire a lăncii de pulverizare. Iar presiunea dorită poate fi reglată cu uşurinţă cu ajutorul butoanelor de pe pistolul de pulverizare G 180 Q Full Control Plus. Lancea multijet 3-în-1 este lancea universală pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune Kärcher K 5 Premium Full Control Plus produs începând cu 2017.