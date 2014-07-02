Pistol inlocuitor Best cu maner moale
Pistol premium cu componente de cauciuc moale pentru confort de utilizare mai mare. Pentru aparatele de curatare cu inalta presiune Kärcher a claselor K2-K7.
Pistolul premium prevazut cu QuickConnect si insertiile de apucare uniforma garanteaza un nivel ridicat de confort pentru curatare. De asemenea, este ideal ca pistol de rezerva pentru toare curatitoarele casnice de presiune, din clasa K2-K7, cu Quick Connect.
Caracteristici si beneficii
Pistol de rezerva pentru aparatul de spalat Karcher Consumer din 2008 pana in prezent din clasa K2-K7, Quick Connect
- inlocuire simpla a pistolului
Conectare rapidă
- Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
Conexiune lance
- Permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher
Baza din cauciuc
- O manevrare optimizata
Distribuire de detergent cu joasa presiune
- Distribuirea simpla de solutie de curatare
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Protecție impotriva accesului copiilor
- Sistemul de declansare al pistolului este blocat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|440 x 193 x 40
Video