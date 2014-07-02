Prelungitor de furtun de inalta presiune, 10 m, K2-K7
Furtun de prelungire de 10 m din cauciuc pentru o flexibilitate mai mare, adecvat pentru curatitoarele cu presiune. Conectati pur si simplu intre curatitorul cu presiune si furtun pentru operare mai simpla. impletitura consolidata din material textil de calitate, robusta, DN 8, furtun fara indoire cu conector de alama pentru durabilitate. Furtunul de prelungire pentru o presiune de pana la 160 bari si temperaturi de pana la 60ºC. Furtunul de prelungire este adecvat, de asemenea, pentru utilizarea chimica. Adecvat pentru toate curatitoarele casnice cu presiune din seria K2-K7 Karcher.
Caracteristici si beneficii
Furtun prelungire de 10 m
- Extinderea razei de actiune, flexibilitate crescuta
DN-8-Furtun de calitate intarit cu plasa de material textil
- Durabilitate lunga
Protectie impotriva indoirii
- Protejeaza furtunul impotriva indoirii
Racord de alama
- Durabilitate lunga si calitate crescuta
Specificatii tehnice
|Lungime (m)
|10
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|240 x 240 x 85