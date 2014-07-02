Sac de filtru din hartie

Sac de filtru din hartie in doua straturi cu performanta de filtrare excelenta. Sacii se disting prin rezistnta mare la rupere si pot retine cu siguranta praful fin. Set de 5 bucati.

Caracteristici si beneficii
2-straturi
  • Rezistenta la rupere
  • Capacitate de filtrare excelenta

Specificatii tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 5
Culoarea maro
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 240 x 120 x 7
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată