Sac de filtru din hartie
Sac de filtru din hartie in doua straturi cu performanta de filtrare excelenta. Sacii se disting prin rezistnta mare la rupere si pot retine cu siguranta praful fin. Set de 5 bucati.
Caracteristici si beneficii
2-straturi
- Rezistenta la rupere
- Capacitate de filtrare excelenta
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|5
|Culoarea
|maro
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|240 x 120 x 7
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată