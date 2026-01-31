Sacii filtranți din fleece KFI 657 au fost dezvoltați special pentru modelele Kärcher SE 5 și SE 6 Signature Line, precum și pentru modelele SE 5.100 și SE 6.100. Sacii sunt extrem de rezistenți la rupere și asigură o putere de aspirare și filtrare a prafului impresionant de mare. Acestea sunt concepute pentru utilizare intensivă, de exemplu pentru aspirarea murdăriei grosiere și umede. Patru saci sunt incluși în pachetul de livrare.