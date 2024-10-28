Aspiri la o echipă WOW?

Pe strada Nordului, nr. 13-15, în Curtea de Argeș, în intervalul orar 10:00-16:00, te vor aștepta:

Tururi ghidate în fabrică

Pășește în culisele producției și vezi cum iau naștere produsele Kärcher, direct de la oamenii care le fac posibile.

Jocuri interactive

Descoperă-ți spiritul de echipă și bucuria colaborării în activități dinamice și relaxante.

Workshopuri ghidate de echipa Kärcher

Explorează alături de noi, învață lucruri noi și descoperă ce înseamnă spiritul de echipă.

Prezentarea rolurilor din echipă

Află ce oportunități de carieră există în fabrica CER și cum îți poți construi un drum profesional WOW. Vino direct cu CV-ul dacă știi deja unde te potrivești.

Tombolă cu premii WOW

Înscrie-te și poți câștiga unul dintre cele 10 aspiratoare Kärcher oferite la tombolă.

Evenimentul este dedicat persoanelor cu vârsta peste 15 ani. În cazul minorilor (toate persoanele sub 18 ani), aceștia trebuie însoțiți pe toată durata evenimentului de către un adult.

Participarea este gratuită.

Vino să simți energia unei echipe WOW!