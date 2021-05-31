Accesorii pentru aparatele de curățat cu presiune
Ajutorul ideal pentru fiecare provocare din propria casă: cu accesoriile pentru aparatele de curățat cu presiune Kärcher, poți extinde posibilitățile de aplicare ale aparatului tău de curățat cu presiune în mod comod și precis.
ADU DIN NOU ACEL WOW! ȘI DIN NOU WOW!
Eliberează întregul potențial al aparatului tău de curățat cu presiune, folosind accesoriile corespunzătoare. Oricare ar fi provocarea de curățare, nici un perete nu va fi prea înalt, nici un colț prea ascuns și nici o murdărie prea persistentă pentru tine, aparatul tău de curățat cu presiune și accesoriile potrivite. Descoperă întregul sortiment și diferitele aplicații.ții.
Arii de aplicabilitate ale accesoriilor pentru aparatele de curățat cu presiune
Curățarea mașinilor,a motocicletelor și nu numai
Curăță-ți mașina că un expert: de la duza de spumare pentru distribuirea optimă a detergentului și diverse perii moi de spălare pentru curățarea ușoară a suprafețelor, până la îndepărtarea murdăriei din spițele jantelor. Soluțiile noastre de curățare asigură suprafețe strălucitoare.
Curățarea teraselor și a scărilor
Sezonul rece lasă urme și în zonele exterioare. Cu accesoriile potrivite, mușchiul, lichenii sau dungile verzi de pe terase și balcoane pot fi îndepărtate rapid și temeinic.
Modelele T-Racer sunt potrivite în special pentru curățarea suprafețelor mari din piatră sau lemn, deoarece distanța duzelor de curățare până la sol poate fi reglată individual. De asemenea, pentru locurile mai mici sau înghesuite, cum ar fi scările, Kärcher are soluția potrivită de curățare: datorită combinației puternice dintre jetul de apă de înaltă putere și presiunea manuală a periei, accesoriile T-Racer sunt arma perfectă împotriva murdăriei.
Curățenie generală. Pentru ca oamenii să se simtă bine atât în interior, cât și în exterior.
Curățarea zonelor greu accesibile
Cu ajutorul lancei telescopice de pulverizare, poți ajunge în zonele înalte și chiar în zonele îndepărtate cu aparatul tău de spălat cu presiune.
Cu toată puterea (de curățare) înainte: în combinație cu accesoriul de curățare a fațadelor și a geamurilor, pereții și suprafețele mari de sticlă, cum ar fi serele, pot fi curățate eficient și fără efort cu presiune ridicată.
Curățarea țevilor
Țevi și canalizări înfundate? Acum nu mai există! Setul de curățare a jgheabului și a țevilor de la Kärcher elimină murdăria persistentă din canalele de scurgere, jgheaburi și conducte descendente.