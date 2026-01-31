Vizibilitate – 365 de zile pe an: Setul include racleta electrică de gheață EDI 4 și kitul de curățare a parbrizului, vă va menține parbrizul fără gheață și murdărie. Comutare rapidă între discul de racletă și discul de curățare pentru a se potrivi aplicației și condițiilor meteorologice – fără a fi nevoie de unelte. Discul racletei cu lame rezistente din plastic îndepărtează chiar și gheața încăpățânată eficient și fără efort într-o singură mișcare. Dacă EDI 4 este în modul de așteptare, aplicarea unei ușoare presiune de sus face ca discul de racletă să înceapă să se rotească și gheața se va îndepărta ca și cum prin magie. Setul de curățare a parbrizului, de asemenea include un disc de rezervă, cârpă din microfibră, tampon și soluție de curățare a parbrizului RM 650, are tot de ce aveți nevoie pentru o curățare completă a parbrizului. Tamponul de curățare și cârpa din microfibră sunt lavabile, astfel încât să poată fi folosite din nou și din nou. O singură încărcare a bateriei va alimenta racleta pentru mai multe aplicații. LED-ul integrat clipește când dispozitivul trebuie încărcat.