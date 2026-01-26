Aparat de curatat cu abur SC 1 Multi
Aparatul de curățat cu aburi portabil compact SC 1 Multi este gata de utilizare în 30 de secunde și permite o curățare practică și în profunzime.
Aparatul de curățat cu aburi portabil compact SC 1 Multi curăță fără substanțe chimice și este gata pentru curățare profundă într-o clipită. Curățarea temeinică elimină până la 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice comune²⁾ de pe suprafețele dure. Designul compact și practic al dispozitivului îl face confortabil de utilizat și ușor de depozitat în cele mai mici spații. SC 1 Multi este gata de utilizare în 30 de secunde și este ușor de reumplut datorită rezervorului de apă detașabil. Cartușul de detartrare înlocuibil asigură detartrarea automată pentru o durată de viață a produsului de cinci ori mai mare. Afișajul luminos LED cu panou de control permite o utilizare simplă și fără efort. Diferitele moduri, cum ar fi încălzirea, pregătirea pentru utilizare, modul abur și schimbarea cartușului, sunt întotdeauna afișate. Există, de asemenea, opțiunea de extindere la mopul cu aburi multifuncțional inovator 4 în 1.
Caracteristici si beneficii
Design compact și practic al aparatuluiManevrare ușoară datorită designului compact al dispozitivului. Formă ergonomică pentru curățare fără efort. Aparatul poate fi depozitat in locul in care se utilizeaza, pentru un acces usor.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratRezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru abur continuu fără a vă întrerupe munca. Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului. Indicatorul LED arată când trebuie schimbat cartușul, cu un timp de așteptare de o oră.
Afișaj luminos LED cu panou de controlPentru o utilizare simplă și fără efort. Pentru a activa aburul, este suficient să atingeți ușor panoul de control o dată - nu este necesar niciun efort fizic. Afișajul luminos ușor de interpretat afișează următoarele moduri: încălzire, gata de utilizare, mod abur și termenul de schimbare a cartușului.
Timp scurt de încălzire
- Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 30
|Capacitate de încălzire (W)
|1300
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Pachet de livrare
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Cartuș de decalcifiere: 1 Bucată
- Duză manuală
Echipament
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
Video
Domenii de intrebuintare
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.