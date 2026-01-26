Aparat de curatat cu abur SC 1 Multi & Up
Mopul cu aburi multifuncțional SC 1 Multi & Up, 4-în-1, poate fi utilizat în trei poziții diferite și ca aparat de curățat cu abur multifuncțional, adaptându-se perfect cerințelor individuale.
Mopul cu aburi compact SC 1 Multi & Up 4-în-1 curăță fără chimicale și poate fi utilizat rapid pentru o curățenie profundă în întreaga casă, fie ca aparat de curățat multifuncțional, fie ca mop cu aburi versatil 3-în-1, datorită setului de duze EasyFix Large inclus. Funcționează în trei poziții diferite – sus, mijloc și jos – adaptându-se perfect cerințelor individuale. Curățarea temeinică cu aparatul de aburi Kärcher elimină până la 99,999% din virusuri și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite¹⁾ de pe suprafețele dure. Designul compact și practic al aparatului îl face confortabil de utilizat și ușor de depozitat în cele mai mici spații. SC 1 Multi & Up este gata de utilizare în 30 de secunde și este ușor de reumplut datorită rezervorului de apă detașabil, ceea ce înseamnă că nu există timpi de așteptare lungi sau întreruperi. Cartușul de detartrare înlocuibil asigură detartrarea automată, prelungind durata de viață a produsului de până la cinci ori mai mult. Afișajul LED cu panou de control permite o operare simplă și fără efort. Modurile diverse, precum încălzirea, gata de utilizare, modul abur și schimbarea cartușului sunt mereu afișate.
Caracteristici si beneficii
Utilizare inovatoare și extrem de versatilă 4-în-1.Designul inovator al dispozitivului permite utilizarea acestuia fie ca un aparat multifuncțional cu aburi de mână SC 1 Multi, fie ca un mop cu aburi SC 1 Multi & Up 3 în 1, datorită setului de duze pentru pardoseală EasyFix Large inclus. Conceptul unic 3 în 1 cu trei poziții diferite ale mopului vă permite să selectați oricând configurația optimă a mopului. În partea superioară: manevrabilitate maximă sub mobilier și pulverizare sporadică a aburului. În mijloc: combinație de manevrabilitate bună sub mobilă și o greutate confortabilă în mână. Jos: dispozitivul se simte ușor ca o pană în mână și este autoportant pentru pauze scurte.
Design compact și practic al aparatuluiManevrare ușoară datorită designului compact al dispozitivului. Formă ergonomică pentru curățare fără efort. Aparatul poate fi depozitat in locul in care se utilizeaza, pentru un acces usor.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratRezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru abur continuu fără a vă întrerupe munca. Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului. Indicatorul LED arată când trebuie schimbat cartușul, cu un timp de așteptare de o oră.
Afișaj luminos LED cu panou de control
- Pentru o utilizare simplă și fără efort.
- Pentru a activa aburul, este suficient să atingeți ușor panoul de control o dată - nu este necesar niciun efort fizic.
- Afișajul luminos ușor de interpretat afișează următoarele moduri: încălzire, gata de utilizare, mod abur și termenul de schimbare a cartușului.
Timp scurt de încălzire
- Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Duză mare EasyFix pentru pardoseală cu articulație flexibilă și fixare cu velcro pentru laveta de curățat pardoseala
- Datorită duzei de podea EasyFix Large, SC 1 Multi & Up este autoportant în cea mai joasă poziție a dispozitivului, atașat direct la duza de podea. Duza de podea permite, de asemenea, o curățare mai rapidă.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 30
|Capacitate de încălzire (W)
|1300
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Pachet de livrare
- Lavetă mare universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Cartuș de decalcifiere: 1 Bucată
- Duză manuală
- Duză pentru podea: EasyFix Large
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Legătură de cablu cu cârlig și buclă
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
Accesorii
