Mopul cu aburi compact SC 1 Multi & Up 4-în-1 curăță fără chimicale și poate fi utilizat rapid pentru o curățenie profundă în întreaga casă, fie ca aparat de curățat multifuncțional, fie ca mop cu aburi versatil 3-în-1, datorită setului de duze EasyFix Large inclus. Funcționează în trei poziții diferite – sus, mijloc și jos – adaptându-se perfect cerințelor individuale. Curățarea temeinică cu aparatul de aburi Kärcher elimină până la 99,999% din virusuri și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite¹⁾ de pe suprafețele dure. Designul compact și practic al aparatului îl face confortabil de utilizat și ușor de depozitat în cele mai mici spații. SC 1 Multi & Up este gata de utilizare în 30 de secunde și este ușor de reumplut datorită rezervorului de apă detașabil, ceea ce înseamnă că nu există timpi de așteptare lungi sau întreruperi. Cartușul de detartrare înlocuibil asigură detartrarea automată, prelungind durata de viață a produsului de până la cinci ori mai mult. Afișajul LED cu panou de control permite o operare simplă și fără efort. Modurile diverse, precum încălzirea, gata de utilizare, modul abur și schimbarea cartușului sunt mereu afișate.