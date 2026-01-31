Mopul de curățat cu aburi compact SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 în 1 curăță fără substanțe chimice și poate fi utilizat rapid pentru o curățare profundă în întreaga casă, fie ca aparat de aburi multifuncțional de mână, fie ca un mop de aburi versatil 3 în 1, datorită setului inclus de duză pentru pardoseală EasyFix Large. Lucrând în trei poziții diferite ale aparatului – sus, mijloc și jos – se adaptează perfect nevoilor individuale. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu aburi Kärcher elimină până la 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile comune din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure. Designul compact și practic al aparatului îl face ușor de utilizat și de depozitat chiar și în cele mai mici spații. SC 1 Multi & Up Textile Edition este gata de utilizare în 30 de secunde și se umple ușor datorită rezervorului de apă detașabil – fără timpi lungi de așteptare sau întreruperi. Cartușul de detartrare schimbabil asigură detartrarea automată pentru o durată de viață a produsului de cinci ori mai mare. Ecranul cu lumină LED și panoul de control permit o operare simplă și fără efort. Modurile diverse, precum încălzirea, pregătirea pentru utilizare, modul de aburiși schimbarea cartușului, sunt mereu afișate.