Mop cu abur SC 1 Upright
Ușor, subțire și cu un design vertical: modelul de bază este gata de utilizare în doar 30 de secunde pentru o curățare eficientă a podelelor în profunzime cu abur.
Kärcher SC 1 Upright este soluția eficientă și igienică pentru curățarea podelelor dure. Cu abur puternic, acest aparat îndepărtează murdăria și bacteriile, oferind o curățare profundă și fără efort. Încălzindu-se în doar 30 de secunde, este rapid gata de utilizare. Rezervorul de apă curată este ușor de umplut, iar funcția de decalcifiere automată asigură o durată de viață lungă a aparatului. Schimbarea lavetei de pe duza de podea este simplă și igienică datorită sistemului de fixare cu velcro. Parcarea și depozitarea sunt, de asemenea, convenabile, aparatul stând vertical fără sprijin suplimentar.
Caracteristici si beneficii
Design subțire al dispozitivului și capul de curatare cu articulație pivotantă
- Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Abur continuu și cartuș de detartrare integrat
- Datorita cartusului inteligent de decalcifiere, calcarul este eliminat in mod automat.
- Rezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru abur continuu fără a vă întrerupe munca.
Timp scurt de încălzire
- Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Ucide până la 99,999% din coronavirus ¹⁾ și 99,9% bacterii ²⁾
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|30
|Capacitate de încălzire (W)
|1300
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,2
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Pachet de livrare
- Lavetă mare universală pentru curățarea podelei EasyFix: 2 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix Large
Echipament
- Supapa de siguranță
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Podele dure
