Aparatul de curățat cu abur SC 2 EasyFix este ușor de utilizat și intuitiv, oferind controlul aburului în două trepte pentru a se adapta la diferitele suprafețe și grade de murdărie. Depozitarea practică a accesoriilor pe aparat și funcția de parcare pentru duza de podea adaugă confort în timpul procesului de curățare cu abur. Duza de podea EasyFix, cu articulație flexibilă, asigură o ergonomie maximă și oferă rezultate de curățare excelente datorită tehnologiei cu lamelă. Prin intermediul sistemului convenabil de fixare cu velcro, laveta de podea se atașează rapid și ușor la duza de podea și se îndepărtează fără a intra în contact cu murdăria. SC 2 EasyFix oferă o curățare completă fără substanțe chimice și poate fi utilizat în mod universal. Aparatul elimină eficient până la 99,999% din viruși și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure standard din gospodărie. Datorită gamei variate de accesorii, inclusiv gresie, plite și chiar cele mai mici crăpături, curățarea devine eficientă și igienică. Aparatul SC 2 EasyFix îndepărtează cu succes și murdăria persistentă.