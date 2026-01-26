Aparat de curatat cu abur SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFix este alegerea de bază pentru curățarea eficientă și ecologică a suprafețelor dure din toată casa. Acest model simplu și ușor de utilizat este pregătit în doar câteva minute pentru a oferi o curățare totală.
Aparatul de curățat cu abur SC 2 EasyFix este ușor de utilizat și intuitiv, oferind controlul aburului în două trepte pentru a se adapta la diferitele suprafețe și grade de murdărie. Depozitarea practică a accesoriilor pe aparat și funcția de parcare pentru duza de podea adaugă confort în timpul procesului de curățare cu abur. Duza de podea EasyFix, cu articulație flexibilă, asigură o ergonomie maximă și oferă rezultate de curățare excelente datorită tehnologiei cu lamelă. Prin intermediul sistemului convenabil de fixare cu velcro, laveta de podea se atașează rapid și ușor la duza de podea și se îndepărtează fără a intra în contact cu murdăria. SC 2 EasyFix oferă o curățare completă fără substanțe chimice și poate fi utilizat în mod universal. Aparatul elimină eficient până la 99,999% din viruși și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure standard din gospodărie. Datorită gamei variate de accesorii, inclusiv gresie, plite și chiar cele mai mici crăpături, curățarea devine eficientă și igienică. Aparatul SC 2 EasyFix îndepărtează cu succes și murdăria persistentă.
Caracteristici si beneficii
Depozitare accesorii și poziție de staționareCompartiment confortabil de depozitare a accesoriilor și staționare ușoară a duzei pentru podea în timpul pauzelor.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburiUn sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Accesorii multifuncționale
- Curățare vizată a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 75
|Capacitate de încălzire (W)
|1500
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,2
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|6,5
|Capacitatea boilerului (l)
|1
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Pachet de livrare
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.