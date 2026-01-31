Aparatul de curățat cu abur SC 2 EasyFix Plus de la Kärcher este ușor de utilizat și intuitiv. Duza EasyFix pentru podea, cu articulație flexibilă, asigură o ergonomie excelentă și, datorită tehnologiei cu lamele, oferă rezultate strălucitoare de curățare. Sistemul practic cu velcro permite atașarea și îndepărtarea rapidă și ușoară a lavetei de curățare pentru podea de duza pentru podea, fără a intra în contact cu murdăria. Cu reglarea aburului în două trepte, intensitatea aburului poate fi adaptată perfect suprafeței ce urmează a fi curățată și gradului de murdărie. SC 2 EasyFix Plus dispune, de asemenea, de un kit de accesorii îmbunătățit pentru îndepărtarea mai eficientă a murdăriei. SC 2 EasyFix Plus curăță complet fără substanțe chimice și poate fi folosit practic oriunde. Curățarea temeinică cu curățătorul cu abur Kärcher elimină 99.999% din viruși¹⁾ și 99.99% din toate bacteriile comune în gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure tipice din locuință. Gresia, plitele, hotele și chiar cele mai mici spații devin impecabil curate. Chiar și murdăria persistentă este eliminată într-o clipă.