Aparat de curatat cu abur SC 2 EasyFix Plus

Curățare cu abur, fără utilizarea substanțelor chimice: SC 2 EasyFix Plus, aparatul de curățat cu abur echipat cu duza EasyFix pentru podea și un kit de accesorii îmbunătățit. Ideal pentru o curățenie impecabilă pe suprafețe dure în întreaga locuință.

Aparatul de curățat cu abur SC 2 EasyFix Plus de la Kärcher este ușor de utilizat și intuitiv. Duza EasyFix pentru podea, cu articulație flexibilă, asigură o ergonomie excelentă și, datorită tehnologiei cu lamele, oferă rezultate strălucitoare de curățare. Sistemul practic cu velcro permite atașarea și îndepărtarea rapidă și ușoară a lavetei de curățare pentru podea de duza pentru podea, fără a intra în contact cu murdăria. Cu reglarea aburului în două trepte, intensitatea aburului poate fi adaptată perfect suprafeței ce urmează a fi curățată și gradului de murdărie. SC 2 EasyFix Plus dispune, de asemenea, de un kit de accesorii îmbunătățit pentru îndepărtarea mai eficientă a murdăriei. SC 2 EasyFix Plus curăță complet fără substanțe chimice și poate fi folosit practic oriunde. Curățarea temeinică cu curățătorul cu abur Kärcher elimină 99.999% din viruși¹⁾ și 99.99% din toate bacteriile comune în gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure tipice din locuință. Gresia, plitele, hotele și chiar cele mai mici spații devin impecabil curate. Chiar și murdăria persistentă este eliminată într-o clipă.

Caracteristici si beneficii
Depozitare accesorii și poziție de staționare
Depozitare accesorii și poziție de staționare
Compartiment confortabil de depozitare a accesoriilor și staționare ușoară a duzei pentru podea în timpul pauzelor.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.
Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Accesorii multifuncționale
  • Curățare vizată a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
  • Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
  • Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire

Specificatii tehnice

Date tehnice

Certificat de testare¹⁾ Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
Randament de curățare per rezervor (m²) approx. 75
Capacitate de încălzire (W) 1500
Presiune max. Abur (bar) max. 3,2
Lungimea cablului (m) 4
Timp de încălzire (min) 6,5
Capacitatea boilerului (l) 1
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Culoarea Alb
Greutate fără accesorii (kg) 2,9
Greutate cu ambalaj (kg) 4,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 380 x 254 x 260

Pachet de livrare

  • Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 2 Bucată
  • Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
  • Duză cu jet punctiform
  • Duză manuală
  • Duză de putere
  • Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
  • Perie rotunda, mare
  • Duză pentru podea: EasyFix
  • Număr tuburi de abur: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de abur: 0.5 m

Echipament

  • Protecție impotriva accesului copiilor
  • Supapa de siguranță
  • Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
  • Furtun abur cu pistol: 2.2 m
  • Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Fitinguri
  • Chiuvete
  • Faianță
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Hote de evacuare
  • Plite
