Mop cu abur SC 2 Upright
Cu aparatul de curățat cu aburi vertical SC 2, eliminăm până la 99,999% din coronavirusuri¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure. Transformă-ți casa într-un mediu curat și igienizat cu ajutorul tehnologiei noastre avansate de curățare cu aburi.
Descoperă soluția eficientă pentru curățarea murdăriei cu Kärcher SC 2 Upright. Acest aparat utilizează aburul pentru a curăța orice pardoseală dură etansă, inclusiv lemnul. Cu controlul debitului presetat și ușor de utilizat, acest mop cu abur elimină până la 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice tipice²⁾ de pe suprafețele dure. Mopul se încălzește rapid, fiind gata de utilizare imediat, având un rezervor de apă proaspătă detașabil și inclusiv un cartuș de decalcifiere. Starea de funcționare este ușor de monitorizat datorită codurilor de culoare afișate în LED-urile de pe mâner. Pentru o curățare mai profundă și o schimbare rapidă a lavetelor, lavetele de curățare a pardoselilor Kärcher sunt fixate pe duza de pardoseală EasyFix cu ajutorul unui dispozitiv de fixare cu velcro. Transformă-ți casa într-un mediu curat și igienizat cu ajutorul acestei combinații perfecte de eficiență și practicitate.
Caracteristici si beneficii
Reglarea presetată a debitului de abur în 2 trepte pentru curățarea diferitelor suprafețeAlegerea simbolurilor in functie de podea, din lemn sau gresie pentru cantitatea ideală de abur.
Design subțire al dispozitivului și capul de curatare cu articulație pivotantăCurățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratCartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului. Rezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru abur continuu fără a vă întrerupe munca.
Timp scurt de încălzire
- Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Accesoriul de podea EasyFix cu îmbinare flexibilă și fixare cu scai pentru laveta de curățat podele
- Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Ucide până la 99,999% din coronavirus ¹⁾ și 99,9% bacterii ²⁾
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 50
|Capacitate de încălzire (W)
|1600
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,4
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Pachet de livrare
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
Echipament
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
