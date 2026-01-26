Aparatul de curățat cu aburi SC 3 Deluxe Anniversary Edition, creat cu ocazia aniversării de 90 de ani a companiei, este o variantă limitată de culoare, cu accesorii speciale. Acest aparat de curățat cu aburi este gata de utilizare după doar 30 de secunde de încălzire și elimină până la 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din bacteriile comune din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure. Duza pentru pardoseală EasyFix, cu articulație flexibilă și tehnologie de lamelă, oferă ergonomie excelentă și rezultate perfecte de curățare. Duza flexibilă de mână, inclusă suplimentar, permite curățarea temeinică și convenabilă a suprafețelor netede, plate sau curbate, aplicând o presiune delicată împreună cu laveta de microfibră de înaltă calitate, chiar și în cazurile de murdărie încăpățânată. Reglarea în două trepte a aburului garantează ajustarea perfectă a fluxului de aburi în funcție de suprafață și de nivelul de murdărie. Compartimentul pentru accesorii integrat în aparat oferă o modalitate simplă și sigură de a depozita accesoriile, cablurile și furtunurile. Alte caracteristici includ un cartuș integrat pentru detartrare, un rezervor de apă care poate fi umplut oricând este necesar pentru o curățare neîntreruptă și o bandă de lumină LED pentru a indica modurile de funcționare.