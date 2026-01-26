Aparat de curatat cu abur SC 3 EasyFix
Aparatul de curățat cu abur SC 3 EasyFix este partenerul ideal pentru o curățare eficientă și neîntreruptă. Timpul de încălzire rapid, de doar 30 de secunde, înseamnă că aparatul este gata de utilizare într-un timp foarte scurt. Rezervorul de apă reîncărcabil permanent asigură o utilizare fără întreruperi, iar cartușul de decalcifiere contribuie la menținerea performanțelor aparatului.
Descoperă puterea rapidă și eficientă a aparatului de curățat cu aburi Kärcher SC 3 EasyFix, cel mai rapid aparat din gama sa. Cu o încălzire în doar 30 de secunde, este gata de a face față oricăror provocări de curățare. Rezervorul de apă reîncărcabil permanent asigură o experiență neîntreruptă, în timp ce cartușul de decalcifiere automat menține performanța aparatului. Aparatul curăță eficient fără a utiliza substanțe chimice, putând fi utilizat pe aproape orice suprafață din casă. Suprafețele dure casnice de toate tipurile sunt abordate cu ușurință. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu aburi Kärcher elimină până la 99,999% din viruși și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure standard din casă. Cu o gamă largă de accesorii, de la gresie și plite până la hote și crăpături mici, acest aparat se adaptează la diversele nevoi de curățare. Duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă și tehnologia cu lamelă garantează rezultate perfecte de curățare. Sistemul convenabil de velcro facilitează atașarea și îndepărtarea lavetei de podea de pe duza de podea, fără a intra în contact cu murdăria. Cu reglarea aburului în două trepte, poți adapta cantitatea de abur la suprafața și nivelul de murdărie. De asemenea, dispune de spațiu de depozitare a accesoriilor și poziție de parcare pentru duza de podea, aducându-ți o experiență de curățare comodă și eficientă.
Caracteristici si beneficii
Timp scurt de încălzireCu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratRezervorul poate fi reumplut cu ușurință în orice moment – pentru abur continuu fără întreruperi. Datorita cartusului inteligent de decalcifiere, calcarul este eliminat in mod automat.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Depozitare accesorii și poziție de staționare
- Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor.
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 75
|Capacitate de încălzire (W)
|1900
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,5
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Pachet de livrare
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Cartuș de decalcifiere: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: Reîncărcabilă permanent
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
