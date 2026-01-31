Datorită sistemului presetat de reglare al debitului de abur, în trei trepte, care este extrem de ușor de operat, aparatul de curățat cu abur Kärcher SC 3 Upright EasyFix este ideal pentru curățarea tuturor podelelor dure, chiar și a lemnului. Curățarea profundă elimină în totalitate 99,99% din bacteriile obișnuite fără a folosi substanțe chimice. Mopul cu abur se încălzește în scurt timp și, datorită rezervorului detașabil de apă curată, incluzând un cartuș de decalcifiere, este gata de utilizare rapid și este extrem de simplu de operat cu acesta. Afișajul LED de pe dispozitiv oferă feedback direct privind starea de funcționare prin diferite coduri exprimate prin culori. În combinație cu țesăturile din microfibre de înaltă calitate, duza de podea EasyFix asigură o curățare mai profundă decât cea obișnuită, cum ar fi utilizarea unui mop de ștergere și permițând schimbarea ușoară a lavetei fără a intra în contact cu murdăria. Un alt avantaj: pardoselile carpetate pot fi reîmprospătate cu ușurință cu ajutorul unui accesoriu pentru covor.