Experimentează puterea curățării de calitate superioară cu aparatul de curățat cu abur SC 4 Deluxe de la Kärcher. Cu o presiune de 4,0 bari, acesta oferă performanțe excepționale în curățarea suprafețelor dure. Un avantaj major al acestui aparat este capacitatea sa de a fi reumplut permanent cu apă, asigurând o curățare neîntreruptă. Rezervorul detașabil face umplerea cu apă rapidă și ușoară, eliminând așteptarea pentru răcirea aparatului. SC 4 Deluxe elimină până la 99,999% din coronavirusuri¹⁾ și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure, asigurând un mediu curat și igienic în locuința ta. Aparatul vine cu un compartiment de depozitare integrat foarte mare, oferind un spațiu convenabil pentru accesorii, cabluri și furtun. Inelul iluminat cu LED indică modul de funcționare, asigurând o experiență intuitivă în timpul utilizării. Cu duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă și tehnologia inovatoare lamelară, SC 4 Deluxe aduce ergonomie maximă și rezultate perfecte de curățare. Sistemul practic de fixare cu velcro pentru laveta de podea din microfibră și diversele accesorii completează setul pentru a îndepărta murdăria persistentă de pe gresie, plite și multe altele. Reglarea aburului în trei trepte permite adaptarea fluxului de abur la fiecare suprafață și nivel de murdărie, oferind o curățare eficientă și personalizată. Descoperă avantajele SC 4 Deluxe pentru o curățare superioară și fără compromisuri.