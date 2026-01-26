Cu aparatul de curatat cu abur SC 4 Deluxe Iron, beneficiezi de o putere de curățare de 4.0 bari, eliminând până la 99.999% din viruși¹⁾ și 99.99% din toate bacteriile comune din locuinta²⁾ de pe suprafețele dure. Rezervorul este detașabil și permanent reumplut, asigurând o curățare neîntreruptă. Compartimentul integrat mare pentru depozitarea accesoriilor permite stocarea convenabilă a acestora, a cablurilor și a furtunului direct pe dispozitiv. Caracteristici suplimentare includ banda LED iluminată pentru afișarea modului de funcționare, duza EasyFix cu articulație flexibilă pentru o ergonomie maximă, tehnologia inovatoare cu lamele, sistemul practic cu velcro pentru atașarea lavetei de curățare pentru podea și diferite accesorii pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe gresie, plite și hote, precum și din rosturi. Prin utilizarea reglajului de abur în trei trepte, fluxul de abur poate fi adaptat întotdeauna perfect la suprafața și murdărie. Fierul de călcat cu presiune abur inclus reduce, de asemenea, timpul de călcat cu aproximativ 50%.