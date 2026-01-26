Aparat de curatat cu abur SC 4 Deluxe Iron
SC 4 Deluxe oferă o curățare cu abur confortabilă și neîntreruptă, inclusiv posibilitatea de a călca cu abur și cu o depozitare excelentă a accesoriilor direct pe dispozitiv.
Cu aparatul de curatat cu abur SC 4 Deluxe Iron, beneficiezi de o putere de curățare de 4.0 bari, eliminând până la 99.999% din viruși¹⁾ și 99.99% din toate bacteriile comune din locuinta²⁾ de pe suprafețele dure. Rezervorul este detașabil și permanent reumplut, asigurând o curățare neîntreruptă. Compartimentul integrat mare pentru depozitarea accesoriilor permite stocarea convenabilă a acestora, a cablurilor și a furtunului direct pe dispozitiv. Caracteristici suplimentare includ banda LED iluminată pentru afișarea modului de funcționare, duza EasyFix cu articulație flexibilă pentru o ergonomie maximă, tehnologia inovatoare cu lamele, sistemul practic cu velcro pentru atașarea lavetei de curățare pentru podea și diferite accesorii pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe gresie, plite și hote, precum și din rosturi. Prin utilizarea reglajului de abur în trei trepte, fluxul de abur poate fi adaptat întotdeauna perfect la suprafața și murdărie. Fierul de călcat cu presiune abur inclus reduce, de asemenea, timpul de călcat cu aproximativ 50%.
Caracteristici si beneficii
Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuăPentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa.
Depozitare convenabilă a accesoriilor și poziție de parcareDepozitare convenabilă a accesoriilor, tubului prelungitor, cablurilor și furtunului de abur. Poziție de parcare pentru așezarea ușoară a duzei de podea în timpul întreruperii lucrului.
Afișajul cu LED de pe dispozitivCând afișajul cu LED se aprinde in culoarea roșu, aparatul se încălzește. Când devine verde, dispozitivul este gata de utilizare.
Fier de călcat cu abur EasyFinish
- Fier sub presiune cu abur cu reglare a temperaturii fixe, oprire automată și talpă ușoară. Economisire de timp de până la 50%
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.
- Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
- Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Controlul debitului de abur în trei trepte
- Debitul de abur poate fi adaptat la suprafata si nivelul de murdarie.
Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 130
|Capacitate de încălzire (W)
|2200
|Presiune max. Abur (bar)
|4
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|3
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1,3
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Pachet de livrare
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Perie pentru crăpături
- Fier de călcat cu abur EasyFinish
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe dispozitiv (în trei etape)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Furtun abur cu pistol: 2.3 m
- Conexiune de fier
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Călcarea hainelor
- Imbinari de faianta
Accesorii
