Aparatul de curățat cu aburi SC 4 EasyFix oferă un nivel ridicat de confort, dispunând de un compartiment integrat pentru depozitarea cablurilor, un compartiment pentru depozitarea accesoriilor și o poziție de stationare pentru duza de podea. Duza de podea EasyFix garantează o ergonomie excelentă datorită articulației sale flexibile, în timp ce tehnologia lamelară asigură rezultate de curățare strălucitoare. Cu ajutorul sistemului convenabil de fixare cu velcro, laveta de curățare a podelei poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Reglarea aburului în două trepte permite adaptarea intensității aburului la suprafață și la nivelul de murdărie. Gama largă de accesorii face ca gresia, plita, hota de evacuare și chiar și cele mai mici spații să strălucească rapid ca nouă, îndepărtând chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Rezervorul de apă permanent reîncărcabil și detașabil permite o curățare neîntreruptă. SC 4 EasyFix curăță fără substanțe chimice și poate fi folosit practic oriunde în casă. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu aburi Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure tipice de uz casnic.