Aparat de curatat cu abur SC 4 EasyFix
Curățare cu abur convenabilă și neîntreruptă: Aparatul de curățat cu abur SC 4 EasyFix vine echipat cu duza EasyFix pentru podea și dispune de un rezervor de apă detașabil și reîncărcabil permanent. Această soluție practică și eficientă face procesul de curățare mai comod și oferă rezultate de înaltă calitate pe toate suprafețele dure din casa dumneavoastră.
Aparatul de curățat cu aburi SC 4 EasyFix oferă un nivel ridicat de confort, dispunând de un compartiment integrat pentru depozitarea cablurilor, un compartiment pentru depozitarea accesoriilor și o poziție de stationare pentru duza de podea. Duza de podea EasyFix garantează o ergonomie excelentă datorită articulației sale flexibile, în timp ce tehnologia lamelară asigură rezultate de curățare strălucitoare. Cu ajutorul sistemului convenabil de fixare cu velcro, laveta de curățare a podelei poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Reglarea aburului în două trepte permite adaptarea intensității aburului la suprafață și la nivelul de murdărie. Gama largă de accesorii face ca gresia, plita, hota de evacuare și chiar și cele mai mici spații să strălucească rapid ca nouă, îndepărtând chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Rezervorul de apă permanent reîncărcabil și detașabil permite o curățare neîntreruptă. SC 4 EasyFix curăță fără substanțe chimice și poate fi folosit practic oriunde în casă. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu aburi Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure tipice de uz casnic.
Caracteristici si beneficii
Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuăPentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Compartiment integrat pentru depozitarea cabluluiDepozitare sigură a cablului și a altor accesorii.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavete de microfibră pentru podea și lavete din microfibră cu performanțe mai bune de curățare.
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Depozitare accesorii și poziție de staționare
- Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor.
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 100
|Capacitate de încălzire (W)
|2000
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,5
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|4
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,8
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Pachet de livrare
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
