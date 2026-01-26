Date tehnice

Certificat de testare¹⁾ Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾. Randament de curățare per rezervor (m²) approx. 130 Capacitate de încălzire (W) 2250 Presiune max. Abur (bar) 4 Lungimea cablului (m) 6 Timp de încălzire (min) 3 Capacitatea boilerului (l) 0,5 Capacitate rezervor (l) 1,3 Numărul fazelor de curent (Ph) 1 Tensiune (V) 220 / 240 Frecvență ( Hz ) 50 Culoarea Alb Greutate fără accesorii (kg) 5,6 Greutate cu ambalaj (kg) 9,5 Dimensiuni (L x l x î) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).