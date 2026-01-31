Aparat de curatat cu abur SC 5 EasyFix Iron Plug
Puternic și versatil: Aparatul de curățat cu abur SC 5 EasyFix este echipat cu o presiune de abur de 4,2 bari și conexiune pentru fier de călcat cu abur. Include funcția VapoHydro, rezervor de apă reîncărcabil permanent și duză EasyFix pentru podea. Acest dispozitiv performant asigură curățarea eficientă a tuturor suprafețelor dure din casa dumneavoastră.
Curățenie și călcat? Cu toată viteza înainte! Nicio problemă pentru Kärcher SC 5 EasyFix. Acesta este cel mai puternic aparat de curățat cu abur din clasa sa, având o presiune a aburului de 4,2 bari și oferind și o opțiune de conectare pentru un fier de călcat cu abur sub presiune. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure tipice de uz casnic. Cu ajutorul diferitelor accesorii, gresia, plitele, hotele de evacuare și chiar și cele mai mici spații vor deveni impecabil de curate, indiferent dacă acestea prezintă murdărie ușoară sau încăpățânată. Duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă permite lucrul ergonomic. Iar tehnologia lamelară garantează rezultate perfecte de curățare. Laveta de curățare a podelei poate fi atașată cu ușurință la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Funcția VapoHydro îndepărtează și mai ușor murdăria încăpățânată prin adăugarea de apă caldă. Intensitatea aburului poate fi ajustată în funcție de suprafață și de murdărie. Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut în permanență, asigurând o curățare neîntreruptă. Caracteristici suplimentare includ compartimentul integrat pentru depozitarea cablurilor, compartimentul pentru depozitarea accesoriilor și poziția de stationare pentru duza de podea.
Caracteristici si beneficii
Funcţia VapoHydroAdaugă apă fierbinte la abur, ceea ce face ca murdăria să fie îndepărtată mult mai ușor și spălată rapid Pentru o curățare mai bună.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuăPentru curățare continuă și reumplere confortabilă cu apă.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglarea debitului de abur în patru trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Depozitare accesorii și poziție de staționare
- Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor.
Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Compartiment integrat pentru depozitarea cablului
- Depozitare sigură a cablului și a altor accesorii.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 150
|Capacitate de încălzire (W)
|2250
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 4,2
|Lungimea cablului (m)
|6
|Timp de încălzire (min)
|3
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1,5
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Pachet de livrare
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: (4 nivele) pe dispozitiv
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Furtun abur cu pistol: 2.3 m
- Conexiune de fier
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Funcţia VapoHydro
- Păstrare accesorii pe aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.