Aparatul de curățat cu aburi SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition nu doar că arată impecabil, dar oferă și o performanță de curățare de excepție: cu o presiune de aburi de 4.2 bar, este cel mai puternic aparat de curățat cu aburi din clasa sa. Reglarea în patru trepte a aburului permite ajustarea perfectă a fluxului de aburi, în funcție de necesități. Curățarea eficientă cu aparatul de curățat Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din bacteriile comune din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure din casă. Datorită unei game variate de accesorii, poate curăța rapid și eficient orice: de la suprafețe netede, până la colțuri și crăpături. Fierul de călcat cu presiune de aburi inclus accelerează procesul de călcat cu până la 50%. Funcția VapoHydro permite adăugarea de apă caldă, facilitând îndepărtarea murdăriei încăpățânate. Duza flexibilă EasyFix pentru pardoseală, cu tehnologia sa avansată de lamelă, asigură o curățare eficientă. Laveta de curățat se atașează rapid la duza pentru pardoseală prin sistemul cu velcro, fără a intra în contact cu murdăria. Rezervorul de apă poate fi îndepărtat și complet umplut, iar aparatul dispune de un compartiment integrat pentru depozitarea cablului și a accesoriilor, precum și de o poziție convenabilă de parcare pentru duza de pardoseală.