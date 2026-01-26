Aparat de spalat cu presiune K 5 Classic Home
„Aparatul de curățare cu presiune” perfect: K5 Classic Home, inclusiv Kit Home cu agent de curățare a suprafețelor T5 și de curățat piatră și fațadă, este ușor de depozitat și transportat.
K5 Classic Home este ideal pentru utilizare ocazională și pentru îndepărtarea murdăriei moderate din jurul casei. De la biciclete la pereți de piatră și chiar SUV-uri, mașina de spălat cu presiune produce rezultate de curățare uimitoare cu motorul său universal puternic. Kitul Home cu agent de curățare pentru piatră și fațade 3 în 1 (1 l) și agent de curățare pentru suprafețe T5 oferă o curățare fără stropire și foarte eficientă pe suprafețele netede. Dispozitivul are, de asemenea, un pistol cu declanșare cu sistem Quick Connect și vine cu un furtun de înaltă presiune lung de 8 metri. Lancea de pulverizare VPS (Vario Power) permite utilizatorului să ajusteze presiunea pentru a se potrivi perfect suprafeței în cel mai scurt timp. Blasterul de murdărie îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie, iar un filtru de apă protejează pompa împotriva particulelor mici de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergentFurtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|188 x 252 x 445
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
- Fațadă
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.