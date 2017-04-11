Sincronizare pistol Full Control Plus cu aparatul
Inainte de prima utilizare a aparatului tau de spalat cu presiune Full Control Plus, un pas important trebuie sa efectuati, si anume, sa sincronizati pistolul Full Control Plus cu aparatul, altfel, aparatul nu va putea fi utilizat.
Pasul 1
Introduceti stecherul in priza. Modul sincronizare va incepe acum si va ramane activ pentru 60 secunde.
Pasul 2
2. Folosind butoanele + si - de pe pistolul Full Control Plus, trebuie sa mentineti apasat in acelasi timp butoanele (+ si - ) timp de 5 secunde pana cand un semnal luminos incepe sa clipeasca.
Pasul 3
Dupa sincronizarea cu aparatul, nivelul presiunii va fi afisat pe pistolul Full Control Plus.
In cazul in care sincronizarea nu a reusit din prima, va rugam repetati pasii mentionati anterior. Este foarte important sa scoateti stecherul din priza si sa il introduceti din nou.