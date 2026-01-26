Pulverizatorul pentru plante alimentat cu baterii PSU 4-18 vă ajută în grădină la împrăștierea de substanțe lichide pentru întreținerea și protecția plantelor. Fie că este vorba de fertilizare, de eliminarea dăunătorilor, de combaterea buruienilor sau de udarea răsadurilor mici - PSU 4-18 este perfect pentru toate aplicațiile menționate cu ajutorul jetului de pulverizare. Nu mai este nevoie de o pompare manuală obositoare pentru acumularea presiunii. Cu o simplă atingere a butonului activați pompa pulverizatorului cu presiune. Jetul de pulverizare poate fi pornit în funcție de necesități cu ajutorul declanșatorului de pe lance, poate fi pus în funcțiune în mod continuu sau poate fi reglat direct de la duză, de la ceață fină la jet punctiform. Cureaua de umăr ușurează transportul pulverizatorului cu acumulator, iar o mână este întotdeauna liberă. Rezervorul de 4 litri are un indicator integrat al nivelului de umplere, iar capacul rezervorului servește și ca pahar pentru măsurare. Lancea poate fi extinsă la 75 cm pentru o muncă ergonomică, inclusiv în zonele mai îndepărtate. Pentru a depozita pulverizatorul într-o manieră care să economisească spațiu, lancea poate fi îndepărtată și fixată la clema pentru lance de pe dispozitiv.