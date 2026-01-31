Funcția de tăiere a marginilor creează un aspect îngrijit de-a lungul teraselor și poate fi reglată prin simpla rotire a mânerului. Extensia automată a firului garantează lungimea ideală la fiecare utilizare. Unghiul capului de tăiere poate fi reglat ușor cu piciorul – fără a fi nevoie să vă aplecați – ceea ce facilitează tunderea sub obstacole sau pe pante. Protecția rabatabilă pentru plante garantează menținerea distanței de siguranță față de arbori și flori. Lucrul ergonomic este susținut de al doilea mâner reglabil, tija telescopică și greutatea redusă a aparatului.