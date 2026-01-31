Aparatul portabil SE 2 Spot este ajutorul ideal pentru îndepărtarea instantanee a petelor de pe tapițerii și textile, exact acolo unde este nevoie. SE 2 Spot elimină rapid murdăria și mirosurile, fiind extrem de eficient împotriva petelor de alimente și băuturi. Datorită designului său compact, aparatul este ușor de folosit și ocupă foarte puțin spațiu la depozitare – fiind mereu gata de utilizare pentru a face față murdăriei neașteptate. Cablul de 4,5 metri oferă un câmp larg de acțiune, pentru curățenie flexibilă oriunde în încăpere. Compartimentul practic pentru accesorii, integrat în aparat, asigură acces rapid la toate duzele și perii. Pachetul include: perie pentru îndepărtarea petelor, duză pentru tapițerie și detergent special.