Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 2 Spot Care
Aspiratorul cu spălare prin pulverizare SE 2 Spot Care, compact și ușor de utilizat, este ajutorul ideal pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a petelor și murdăriei de pe tapițerii și textile.
Aparatul portabil SE 2 Spot este ajutorul ideal pentru îndepărtarea instantanee a petelor de pe tapițerii și textile, exact acolo unde este nevoie. SE 2 Spot elimină rapid murdăria și mirosurile, fiind extrem de eficient împotriva petelor de alimente și băuturi. Datorită designului său compact, aparatul este ușor de folosit și ocupă foarte puțin spațiu la depozitare – fiind mereu gata de utilizare pentru a face față murdăriei neașteptate. Cablul de 4,5 metri oferă un câmp larg de acțiune, pentru curățenie flexibilă oriunde în încăpere. Compartimentul practic pentru accesorii, integrat în aparat, asigură acces rapid la toate duzele și perii. Pachetul include: perie pentru îndepărtarea petelor, duză pentru tapițerie și detergent special.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită procedurii eficiente de curățare prin extracție cu pulverizare, în combinație cu un motor puternic, dar eficient din punct de vedere energetic.
Accesorii special dezvoltate pentru o curățare ușoară în profunzime a fibrelorDuză pentru tapițerii cu spălare prin pulverizare permite îndepărtarea rapidă și ușoară a murdăriei încrustate. Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Perie pentru îndepărtarea petelor, pentru curățarea eficientă și precisă a petelor dificile sau uscate.
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile. Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului. Ergonomic
Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor
- Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat.
- Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării.
Manipulare simplă și comodă
- Pornirea și oprirea dispozitivului este ușoară.
- Operare intuitivă.
- Este gata de curățare imediat.
Sistem cu două rezervoare
- Umplerea simplă a rezervorului de apă curată.
- Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibil
- Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare.
- Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
- Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|450
|Rază de operare (m)
|6,3
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|1,5
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|0,8
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Cablu de racordare (m)
|4,5
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 215 x 310
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Duza cu spălare pentru tapițerie: 88 mm
- Perie pentru pete
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 100 ml
- Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție
Echipament
- Depozitarea cablului
- Sistem cu două rezervoare
- Depozitarea practică a accesoriilor și furtunului
Video
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Tapițerie
- Mobilier tapițat
- Scaune auto
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.