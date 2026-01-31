Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 3 Compact Home cu accesorii de curățat încălțămintea și detergent natural
Aparatul de curățare prin pulverizare-extracție, puternic și eficient din punct de vedere energetic, asigură o curățare în profunzime a fibrelor de pe suprafețele textile, precum covoarele. În plus, designul său compact și funcția de autocurățare a sistemului contribuie la menținerea igienei dispozitivului.
Curățare profundă, până la fibre, și design compact: Aparatul de curățat prin pulverizare-extracție SE 3 Compact Home Shoe N1 este o soluție puternică și eficientă energetic pentru curățarea suprafețelor textile. Datorită designului său compact, dispozitivul poate fi depozitat cu ușurință pentru a economisi spațiu, asigurându-se că este rapid pregătit pentru utilizare oricând este nevoie de o curățare temeinică și convenabilă, până la fibre. Murdăria este îndepărtată rapid și eficient de pe mobilierul tapițat și covoare. Furtunul flexibil de aspirație și cablul lung garantează un nivel ridicat de confort, flexibilitate și libertate de mișcare. Aparatul include un accesoriu specializat pentru curățarea încălțămintei, folosind tehnologia spray-extracție, pentru a îndepărta eficient murdăria și petele. Cu opțiuni practice de depozitare pe dispozitiv, toate accesoriile sunt întotdeauna la îndemână. Sistemul de rezervoare 2 în 1 asigură faptul că utilizatorii nu intră în contact cu murdăria. Iar odată ce curățarea este finalizată, aparatul de curățat prin pulverizare-extracție impresionează în continuare prin funcția igienică de curățare a sistemului, pentru a preveni formarea bacteriilor și a mirosurilor neplăcute. Include duză de pulverizare-extracție pentru tapițerie, duză de pulverizare-extracție pentru colțuri și detergent natural.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită procedurii eficiente de curățare prin extracție cu pulverizare, în combinație cu un motor puternic, dar eficient din punct de vedere energetic.
Sistem inovator Shoe!Cleaner pentru curățarea optimă a pantofilorAplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a pantofilor. Funcția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare.
Funcție de spălare igienicăDupă curățare, dispozitivul este curățat cu ajutorul funcției de spălare. Aceasta îndepărtează orice murdărie reziduală și evită mirosurile neplăcute cauzate de acumularea de bacterii. Permite depozitarea imediată a dispozitivului curat.
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.
- Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
- Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului.
- Ergonomic
Sistem cu două rezervoare
- Umplerea simplă a rezervorului de apă curată.
- Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibil
- Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare.
- Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
- Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.
Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor
- Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat.
- Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării.
Spațiu de depozitare pentru accesorii mici
- Practic pentru depozitarea temporară în timpul curățării.
- Perfect pentru bureți, lavete și alte elemente mici.
Manipulare simplă și comodă
- Pornirea și oprirea dispozitivului este ușoară.
- Operare intuitivă.
- Este gata de curățare imediat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|500
|Rază de operare (m)
|5,8
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|1,7
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|2,9
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Cablu de racordare (m)
|3,6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|450 x 225 x 260
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Duza cu spălare pentru tapițerie: 88 mm
- Duza cu spălare pentru spații înguste
- Accesoriu de curățat pantofii!
- Detergent: Soluție naturală de curățat covoare și tapițerie RM 519N, 1 l
- Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție
Echipament
- Depozitarea cablului
- Sistem cu două rezervoare
- Depozitarea practică a accesoriilor și furtunului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Funcția de curățare a sistemului
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Tapițerie
- Scaune auto
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.