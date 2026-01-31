Curățare profundă, până la fibre, și design compact: Aparatul de curățat prin pulverizare-extracție SE 3 Compact Home Shoe N1 este o soluție puternică și eficientă energetic pentru curățarea suprafețelor textile. Datorită designului său compact, dispozitivul poate fi depozitat cu ușurință pentru a economisi spațiu, asigurându-se că este rapid pregătit pentru utilizare oricând este nevoie de o curățare temeinică și convenabilă, până la fibre. Murdăria este îndepărtată rapid și eficient de pe mobilierul tapițat și covoare. Furtunul flexibil de aspirație și cablul lung garantează un nivel ridicat de confort, flexibilitate și libertate de mișcare. Aparatul include un accesoriu specializat pentru curățarea încălțămintei, folosind tehnologia spray-extracție, pentru a îndepărta eficient murdăria și petele. Cu opțiuni practice de depozitare pe dispozitiv, toate accesoriile sunt întotdeauna la îndemână. Sistemul de rezervoare 2 în 1 asigură faptul că utilizatorii nu intră în contact cu murdăria. Iar odată ce curățarea este finalizată, aparatul de curățat prin pulverizare-extracție impresionează în continuare prin funcția igienică de curățare a sistemului, pentru a preveni formarea bacteriilor și a mirosurilor neplăcute. Include duză de pulverizare-extracție pentru tapițerie, duză de pulverizare-extracție pentru colțuri și detergent natural.