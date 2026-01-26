Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 3 Compact Home Floor (alimentare cu cablu)
Aspiratorul spray-extracție puternic și eficient din punct de vedere energetic impresionează prin curățarea în profunzime a suprafețelor textile, cum ar fi covoarele, dar și prin designul său compact și funcția de curățare a sistemului pentru a menține curat aparatul.
Curățare în profunzime a suprafețelor textile până la fibre și un design compact: aspiratorul cu spray-extractie SE 3 Compact Floor este o soluție puternică și eficientă din punct de vedere energetic. Datorită designului său compact, aparatul poate fi depozitat pentru a economisi spațiu, asigurându-se că este rapid gata de utilizare ori de câte ori este nevoie pentru o curățare temeinică și comodă. Murdăria este îndepărtată rapid și eficient de pe mobilierul tapițat și de pe covoare. Furtunul flexibil de aspirare și cablul lung garantează un nivel ridicat de confort, flexibilitate și libertate de mișcare. Duza inovatoare de aspirare prin pulverizare 2 în 1 XXL, în combinație cu tuburile de extensie, permit curățarea confortabilă în poziție verticală a covoarelor de dimensiuni medii. Folosită chiar pe mâner, duza poate curăța obiecte tapițate de două ori mai repede decât o duză convențională de extracție prin pulverizare. Datorită opțiunilor practice de depozitare de pe aparat, toate accesoriile sunt întotdeauna la îndemână. Sistemul de rezervor 2 în 1 asigură faptul că utilizatorii nu trebuie să intre în contact cu murdăria. Iar odată ce curățarea este finalizată, aparatul are funcția de curățare igienică a sistemului, pentru a preveni formarea de bacterii și mirosuri. Include duză de extracție prin pulverizare pentru tapițerie, duză de extracție prin pulverizare pentru spații înguste și detergent.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită procedurii eficiente de curățare prin extracție cu pulverizare, în combinație cu un motor puternic, dar eficient din punct de vedere energetic.
Accesorii special dezvoltate pentru o curățare ușoară în profunzime a fibrelorDuza inovatoare de extracție prin pulverizare 2 în 1 XXL, împreună cu tuburile de extensie, permit curățarea comodă a covoarelor de dimensiuni medii. De asemenea, poate fi utilizată direct pe mâner pentru curățarea rapidă a tapițeriei. Duza de extracție prin pulverizare a tapițeriei poate fi utilizată pentru a curăța rapid și ușor murdăria persistentă, în timp ce duza de extracție prin pulverizare pentru spații înguste permite curățarea ușoară a zonelor greu accesibile. Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
Funcție de spălare igienicăDupă curățare, dispozitivul este curățat cu ajutorul funcției de spălare. Aceasta îndepărtează orice murdărie reziduală și evită mirosurile neplăcute cauzate de acumularea de bacterii. Permite depozitarea imediată a dispozitivului curat.
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.
- Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
- Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului.
- Ergonomic
Sistem cu două rezervoare
- Umplerea simplă a rezervorului de apă curată.
- Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Furtun 2 în 1 ultra-flexibil
- Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare.
- Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare.
- Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.
Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor
- Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat.
- Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării.
Spațiu de depozitare pentru accesorii mici
- Practic pentru depozitarea temporară în timpul curățării.
- Perfect pentru bureți, lavete și alte elemente mici.
Manipulare simplă și comodă
- Pornirea și oprirea dispozitivului este ușoară.
- Operare intuitivă.
- Este gata de curățare imediat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|500
|Rază de operare (m)
|6
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|1,7
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|2,9
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Cablu de racordare (m)
|3,6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|450 x 225 x 260
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Țevi spray-extracție: 2 Bucată, 0.5 m, Plastic
- Duza de extracție cu pulverizare 2 în 1 mare
- Duza cu spălare pentru tapițerie: 88 mm
- Duza cu spălare pentru spații înguste
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 100 ml
- Sistem 2-in-1 Comfort: furtun integrat spray-extracție
Echipament
- Depozitarea cablului
- Păstrare accesorii pe aparat
- Sistem cu două rezervoare
- Depozitarea practică a accesoriilor și furtunului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Funcția de curățare a sistemului
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Tapițerie
- Scaune auto
Accesorii
Detergenti
